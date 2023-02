Nach Türkei-Erdbeben: Fußballstar Christian Atsu verstorben!

Die Fußballwelt trauert! Der Sportstar Christian Atsu (31) begann seine Kicker-Karriere beim Verein FC Porto, schaffte seinen großen Durchbruch jedoch beim FC Chelsea, als er 2013 bei dem englischen Klub unter Vertrag genommen wurde. Er spielte im Rahmen der WM 2014 auch in der Nationalmannschaft von Ghana, seinem Heimatland, und gewann so einige Auszeichnungen als Profisportler. Doch jetzt ist Christian in Folge des schlimmen Erdbebens in der Türkei verstorben!

Wie The Sun berichtet, lebte der Kicker zuletzt in der türkischen Stadt Kahramanmaraş. Die Stadt war auch vom tragischen Erdbeben betroffen. Christian war bereits seit zwölf Tagen als vermisst gemeldet – jetzt wurde der 31-Jährige tot in den Trümmern seines Wohnhauses aufgefunden. Es heißt, Atsu sei vom neunten Stockwerk des Gebäudes gefallen, als dieses zusammenbrach. Ein schneller Transport ins Krankenhaus, nachdem er geborgen war, sei zu spät gekommen.

"Auch sein Handy und weiteres Eigentum konnte unter all dem Schutt geborgen werden", erklären Reporter vor Ort. Zuvor wurde noch berichtet, dass der Kicker nach dem Zusammensturz des Wohngebäudes wohlauf und lebend geborgen worden sei. Der Flügelspieler aus Ghana war verheiratet und zweifacher Familienvater.

Getty Images Christian Atsu, Fußballspieler

Getty Images Christian Atsu bei dem Spiel Chelsea gegen Newcastle United, 2019

Getty Images Christian Atsu 2020

