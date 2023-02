Erdbeben in Türkei: Christian Atsu fiel aus neuntem Stock

Da hat er wohl einen Schutzengel gehabt. Der ghanaische Fußballspieler Christian Atsu (31) begann seine Karriere in der Jugendabteilung des portugiesischen Vereins FC Porte. Im vergangenen September wechselte er zu dem türkischen Verein Hatayspor – das wurde ihm jetzt zum Verhängnis. Denn in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Türkei von einem heftigen Erdbeben erschüttert. Christian befand sich zu dem Zeitpunkt in einem Gebäude, das dabei komplett zerstört wurde.

Nana Sechere, der Agent des 31-Jährigen, berichtete gegenüber dem britischen Magazin Mirror: "Er wohnte in einem elfstöckigen Gebäude und befand sich im neunten Stock." Er sei erst gegen vier Uhr nachts in seine Wohnung zurückgekehrt – 20 Minuten, bevor das Erdbeben losging. "Ich wusste nichts, bis ich um 5 Uhr morgens einen Anruf von einem Clubangestellten erhielt, der mich fragte, ob ich etwas von Christian gehört hätte." Erst am Dienstagmorgen, also einen Tag später, habe er die Benachrichtigung bekommen, dass Christian in einem Krankenhaus liege und wohlauf sei.

Laut dem Fußball-News-Magazin goal.com soll Nana auf Twitter seine Aussage jedoch wieder zurückgezogen haben. "Nach der gestrigen Meldung des Vereins, dass Christian lebend herausgeholt wurde, gibt es noch keine Bestätigung über seinen Verbleib." Jedoch ist der Twitter-Account nicht verifiziert, was offenlässt, ob diese Information der Wahrheit entspricht.

Getty Images Christian Atsu bei dem Spiel Chelsea gegen Newcastle United, 2019

Getty Images Christian Atsu im Januar 2018

Getty Images Christian Atsu 2020

