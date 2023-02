Tod bei Erdbeben: Christian Atsus Sarg erreicht Heimat Ghana

Christian Atsu (31) ist nach Hause zurückgekehrt. Am Samstag wurde bekannt, dass der Profifußballer ein Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei geworden war. Zwölf Tage galt er bereits als vermisst, bevor er in den Trümmern seines Hauses geborgen werden konnte. Auch ein Krankenhaustransport konnte ihn nicht mehr retten. Nun ist Christians Sarg in seiner Heimat Ghana angekommen, wo feierlich getrauert wird.

Nach Berichten von The Sun traf Christians Sarg heute in dem afrikanischen Staat Ghana ein. Dort sei er von einer Ehrengarde begleitet zu Grabe getragen worden. Der ghanaische Vizepräsident Mahamudu Bawumia soll den Flieger aus der Türkei bereits am Abend zuvor gemeinsam mit der militärischen Ehrenformation empfangen haben. "Es ist ein schmerzhafter Verlust, ein sehr schmerzhafter Verlust", meinte der Politiker zu dem Tod des in seiner Heimat beliebten Fußballers.

Auf dem Fußballplatz konnte Christian sich vor allem in der britischen Premier League einen Namen machen. Er stand unter anderem für die Vereine Newcastle und Chelsea auf dem Platz. Sein Talent wurde aber auch in seiner Heimat sehr geschätzt: In Ghana galt er als einer der führenden Sportler des Landes.

Anzeige

Getty Images Christian Atsu, ghanaischer Fußballer

Anzeige

Getty Images Christian Atsu, Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Christian Atsu bei dem Spiel Chelsea gegen Newcastle United, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de