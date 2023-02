Arabella Kiesbauer bricht sich ihr Bein auf der Skipiste

Das ging gewaltig nach hinten los! Die Moderatorin Arabella Kiesbauer (53) ist im deutschen Fernsehen vor allem bekannt durch ihre Talkshow "Arabella", die von 1994 bis 2004 auf ProSieben ausgestrahlt wurde. Auf ihrem Social-Media-Kanal nimmt sie ihre Follower mittlerweile gerne in ihrem Alltag mit. Hier zeigt sie zum Beispiel, dass sie den Winter und das Skifahren liebt. Doch das wurde ihr jetzt zum Verhängnis. Denn jetzt teilte Arabella, dass sie einen heftigen Unfall auf der Piste hatte.

Am Sonntag postete die 53-Jährige einen kurzen Clip auf ihrem Instagram-Kanal, der zeigt, wie sie nach einem Ski-Unfall von der Piste abtransportierte wurde. Sie hat sich ein Bein gebrochen. Das Video hinterlegte sie mit dem Song "Oh Shit, I'm Fucked" von Small Town Ailien. "Leider passt der Songtext perfekt zu meinem Unfall auf der Skipiste!", kommentierte sie ihren Beitrag. Jedoch blickt sie wohl positiv in die Zukunft. "Nächste Woche werde ich operiert, aber dann geht es sicher wieder bergauf."

Im Jahr 2021 übernahm Arabella die Moderation der österreichischen Castingshow "Starmania". Inwieweit sie bis zum Start der siebten Staffel in diesem Jahr wieder fit sein wird, ist nicht bekannt. 2023 würde sie die Show zum dritten Mal moderieren.

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer im Februar 2023

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, Moderatorin

Instagram / arabellakiesbauer Moderatorin Arabella Kiesbauer

