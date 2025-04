Würde Arabella Kiesbauer an einem Realityformat teilnehmen?

Arabella Kiesbauer (56) tritt bald in die Fußstapfen von Cathy Hummels (37) und moderiert ab dem 7. Mai den Kampf der Realitystars. Doch wie steht die Österreicherin selbst zu einer Teilnahme an solchen Sendungen? "Das hängt vom Format ab. Ich könnte mir vorstellen, bei 'Die Verräter' mitzumachen. Formate mit Psychotricks finde ich sehr interessant", verrät Arabella in einer Pressemitteilung von RTLZWEI.

Eine Teilnahme an "Kampf der Realitystars" komme für die Österreicherin nicht infrage. "Ich bin definitiv lieber die Moderatorin, weil ich da besser die Zügel in der Hand habe", erklärt sie in der Mitteilung. In jedem Fall bleibt die Moderatorin dem Fernsehpublikum treu – sei es vor oder vielleicht irgendwann sogar auch einmal hinter der Kamera. Für ihre Rolle bei "Kampf der Realitystars" bringt sie jedenfalls reichlich Erfahrung mit.

Arabella prägte über viele Jahre die deutsche Fernsehlandschaft und feierte in den 1990er-Jahren mit ihrer Talkshow "Arabella" große Erfolge. Doch auch abseits der Kamera ist sie vielseitig: Arabella arbeitete in der Vergangenheit unter anderem als Model und engagiert sich für soziale Projekte. Insbesondere ihre Familie sorgt dafür, dass die gebürtige Wienerin geerdet bleibt. Mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern lebt sie abseits des Rampenlichts ein zurückgezogenes Leben.

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, August 2024

Instagram / arabellakiesbauer Florens Eblinger und Arabella Kiesbauer, November 2024

