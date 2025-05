Arabella Kiesbauers Kids finden ihren Job im Fernsehen doof

Arabella Kiesbauer (56) ist zurück im deutschen Fernsehen! Die bekannte Moderatorin, die in den 90er-Jahren mit ihrer Talkshow Kultstatus erreichte, ist nun die Gastgeberin von Kampf der Realitystars. Die Dreharbeiten für die Reality-Show fanden an einem Traumstrand in Thailand statt und markierten ihr großes TV-Comeback nach fast 20 Jahren deutscher Bildschirmpause. Doch während Arabella sich freut, ihrem neuen Job nachzugehen, sind ihre beiden Teenager-Kinder weniger begeistert. "Sie mochten das nie!", gab die 56-Jährige gegenüber RTL zu und erklärte, dass ihre Kinder nicht gerne teilen – nicht einmal mit den Fans ihrer berühmten Mutter.

Bei "Kampf der Realitystars" fühlt sich Arabella stark an ihre Anfänge erinnert. "Die berühmten Tresen aus meiner Talkshow wurden nachgebaut, nur ein wenig länger", erzählte sie stolz. Ihre Fähigkeit, Menschen Dinge zu entlocken und Gespräche zu leiten, kommt ihr auch bei ihrer neuen Tätigkeit sehr zugute. Trotz des intensiven Arbeitsplans genoss die Moderatorin die Zeit in Thailand und verriet RTL, dass sie zwischen den Drehs auch mal Zeit für sich finden konnte. Der Spagat zwischen Familie und Karriere bleibt dennoch eine Herausforderung. "Als Mama bin ich sehr liebevoll, aber auch streng", erklärte sie und schätzt ihre Erfahrungen als Mutter für ihre Arbeit, bei der sie oft Verhandlungsgeschick benötigt.

Abseits der Kameras scheint Arabella allerdings immer wieder mit den Eigenheiten ihrer Berühmtheit konfrontiert zu werden – insbesondere durch ihre Kinder. Ihr Sohn Neo empfindet es sogar als peinlich, mit ihr in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, weil sie oft erkannt wird. "Er möchte nicht mehr mit mir in die Straßenbahn", so Arabella mit einem Augenzwinkern. Dennoch ist die Moderatorin stolz auf ihren Werdegang und sieht die Rolle bei "Kampf der Realitystars" als eine spannende neue Herausforderung. Vielleicht gelingt es ihr, auch ihre Kinder irgendwann von ihrer Begeisterung für die Arbeit im Fernsehen zu überzeugen.

RTLZWEI Arabella Kiesbauer bei "Kampf der Realitytstars" Staffel sechs

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, August 2024

