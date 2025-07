Arabella Kiesbauer auf den Spuren ihres Vaters (†) in Ghana

Sie ist seit über 30 Jahren im Show-Geschäft: Die österreichische Moderatorin und Schauspielerin Arabella Kiesbauer (56) hat nun in einem bewegenden Gespräch über ihre Beziehung zu ihrem verstorbenen Vater gesprochen. Obwohl Sammy Ammissah, ein gebürtiger Ghanaer, für Arabella wohl keine große Rolle in ihrer Kindheit gespielt hat, begann sie 2007 während ihrer Schwangerschaft mit Tochter Nika (17), Fragen nach ihrer Herkunft zu stellen: "Das liegt in der Natur der Dinge, dass man sich dann fragt: 'Was gibt man an das Kind weiter?' Und da habe ich halt gemerkt, da fehlt ein Teil", erzählte sie im Bild-Podcast "May Way". Diese Suche führte sie schließlich nach Ghana, acht Jahre nach dem Tod ihres Vaters, wo sie auf eine große Familie und obendrein auf viele Antworten stieß. Die Reise dorthin beschrieb sie als "heilsam für die Seele."

Arabella wuchs bei ihrer Mutter Hannelore Kiesbauer und ihrer Großmutter auf, die sie beide als starke Vorbilder prägten: "Meine Eltern sind meine Großmutter und meine Mama für mich." Ihr Vater, ein Maschinenbauingenieur, der durch ein Stipendium nach Deutschland gekommen war, zog nach der Trennung der Eltern in die USA. Dort baute er sich ein neues Leben mit einer Firma und einer weiteren Familie auf. Für Arabella blieb der Kontakt zu ihm sporadisch, doch die Geschichten und Erinnerungen, die sie während ihrer Zeit in Ghana sammelte, halfen ihr, ein vollständigeres Bild von ihm zu gewinnen: "Viele weiße Puzzlesteine haben zum Glück Formen angenommen", erinnerte sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin und Reality-TV-Ikone an diese turbulente Zeit.

Die Reise nach Ghana war für Arabella mehr als eine Spurensuche, es war auch eine Entdeckung ihrer eigenen Identität. Die Moderatorin, die 1994 mit ihrer gleichnamigen Talkshow "Arabella" (bis 2004, ProSieben) und ihrer charismatischen Präsenz im Fernsehen einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, betonte, wie sehr sie das Kennenlernen ihrer ghanaischen Wurzeln bereichert hat. Besonders wertvoll war für sie laut eigener Aussage die herzliche Aufnahme in die große Familie ihres Vaters. Heute lebt Arabella mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann, dem Personalberatungsunternehmer Florens Eblinger, in Wien. Ihre Familie hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gewährt nur selten auf Instagram und Co. Einblicke in gemeinsame Urlaube und Ähnliches.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, Moderatorin

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin