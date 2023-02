Austin Butler bereut Gewichtszunahme für Rolle in "Elvis"

Austin Butler (31) war sich bei der Vorbereitung auf seine "Elvis"-Rolle für nichts zu schade! Für die Filmbiografie über Elvis Presley (✝42), die vergangenes Jahr im Kino anlief, war der Schauspieler in die Rolle des King of Rock ’n’ Roll geschlüpft. Schon vor der Veröffentlichung hatte der gebürtige Kalifornier erzählt, er habe sich so intensiv mit der Elvis-Darstellung beschäftigt, dass er sich selbst verlor. Um den Musiker im späteren Alter darzustellen, hatte er sogar zugenommen – Die Gewichtszunahme für "Elvis" bereut Austin jedoch nun!

In Varietys "Awards Circuit"-Podcast spricht der Schauspieler über seine intensive Vorbereitung für die Darstellung von Elvis. Obwohl Austin für die späteren Szenen des Dramas ohnehin einen Fettanzug trug, habe er dennoch selbst an Gewicht zunehmen wollen. Dafür habe er zwei Dutzend Donuts gegessen und nach einiger Zeit einige Pfunde zugelegt. Das habe dem gebürtigen Kalifornier jedoch alles andere als gutgetan. "Für eine Woche oder so macht es noch Spaß, doch irgendwann fühlt man sich schrecklich", beichtet der "The Shannara Chronicles"-Star.

Auch andere Schauspieler gehen für ihre Rollen ins Extreme! Denn Ryan Gosling (42) nahm für einer seiner Rollen ganze 27 Kilo zu! Davon habe sich Austin offenbar inspirieren lassen, denn er gibt zudem zu: "Ich habe gehört, dass Ryan Gosling sich für 'In meinem Himmel' Eiscreme von Häagen-Dazs in der Mikrowelle geschmolzen und getrunken hat. Das habe ich auch probiert."

Getty Images Austin Butler im Februar 2023

Getty Images Austin Butler bei der Premiere von "One Upon A Time...In Hollywood"

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

