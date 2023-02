Mit dieser seiner Rollen identifiziert sich Finn Wolfhard

Schauspieler Finn Wolfhard (20) ist schon in so einige bekannte Rollen in Film und Fernsehen geschlüpft! Seine wohl Bekannteste ist die des Mike Wheeler in der Netflix-Serie Stranger Things. Aber auch als Richie Tozier von Stephen Kings (75) Buchverfilmung "Es" und in der Ghostbusters-Fortsetzung "Ghostbusters: Legacy" konnte er auf der großen Leinwand begeistern. Mit dieser seiner Charaktere kann sich Finn am meisten identifizieren!

In einem Videoformat der GQ stellt sich der 20-Jährige den Fragen seiner Fans. Eine Person möchte von ihm wissen, mit welcher seiner Rollen er sich am meisten identifizieren könne. "Ich versuche mich mit jedem Charakter, den ich spiele so gut wie es geht zu identifizieren", stellt der gebürtige Kanadier klar. Einer Rolle sei er jedoch besonders ähnlich. "Ich glaube, dass ich am ehesten wie Richie von 'Es' bin, da er mit seinen Freunden einen ganzen Sommer lang Spaß hat und ich das ebenfalls gerne tue", erklärt Finn.

In demselben Interview gibt der Musiker Fans von "Stranger Things" jedoch auch eine Hiobsbotschaft mit auf den Weg. "Wenn die fünfte Staffel herauskommt, werde ich 22 sein", erzählt er beiläufig. Finns 22. Geburtstag ist allerdings erst am 23. Dezember 2024! Demnach ließen die finalen Folgen noch ganze zwei Jahre auf sich warten.

Getty Images Finn Wolfhard im Januar 2023

Getty Images Finn Wolfhard bei der Premiere von "Stranger Things"

Netflix Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Charlie Heaton und Eduardo Franco in "Stranger Thin

