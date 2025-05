Promistatus erschwert Schauspieler Finn Wolfhard das Daten

In einem Interview mit Cosmopolitan gab Finn Wolfhard (22) kürzlich Einblicke in sein Liebesleben. Der Stranger Things-Star sprach offen darüber, wie sein Promistatus sich auf seine romantischen Beziehungen auswirkt. "Als jemand, den viele Leute kennen, halte ich es nicht für besonders klug, einfach so auf Leute zuzugehen und sie kennenzulernen. Man weiß nie, ob sie ein vorgefertigtes Bild von einem haben", erklärte der Schauspieler. Dies sei keine paranoide Einstellung, meinte Finn, sondern eine Erfahrung, die er gemacht habe: "Manche Menschen wollen nicht wegen der Persönlichkeit mit dir zusammen sein, sondern wegen deines äußeren Images." Dies fühle sich riskant an und hinterlasse ein unangenehmes Gefühl, sagte der Schauspieler.

Trotz seines Wunsches nach einer stabilen Beziehung verfolgt Finn derzeit keinen aktiven Plan, die große Liebe zu finden. "Ich war nie der romantische Typ oder jemand, der lockere Affären hatte", verriet er in dem Interview. Da jedoch momentan das Streben nach Stabilität in seinem Leben im Mittelpunkt steht, sei es für ihn schwierig, die Zeit und Energie für die Suche nach einer Partnerin aufzubringen. Finn betonte zudem, dass er bereit sei, zu warten, bis er auf jemanden trifft, der "cool, nett, einfach und ausgeglichen" ist.

Abseits seines Liebeslebens genießt Finn weiterhin große Erfolge in der Film- und Fernsehbranche und wird weltweit von Fans gefeiert. Der kanadische Schauspieler erlangte durch die Netflix-Serie "Stranger Things" internationale Bekanntheit. Des Weiteren wirkte er an Filmproduktionen wie "Die Legende von Ochi" oder "Saturday Night" mit. Auf Instagram hat der junge Leinwandstar rund 21,4 Millionen Follower.

Getty Images Finn Wolfhard, April 2025

Getty Images Finn Wolfhard, April 2025

