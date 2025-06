Das plant Finn Wolfhard nach dem "Stranger Things"-Finale

Mit seinem neuen Album "Happy Birthday" und der dazugehörigen "Objection!"-Tour meldet sich Finn Wolfhard (22) zurück – aber dieses Mal nicht als Schauspieler, sondern als Musiker. Der Stranger Things-Star versprach im Interview mit Entertainment Weekly, auf dieser ersten Solo-Platte einen sehr persönlichen Einblick in seine Welt zu geben. Die Inspiration für das Album kam aus einem Selbstexperiment: Finn schrieb 50 Lieder vor seinem 20. Geburtstag, und einige dieser Songs schafften es nun auf die Platte, darunter Tracks wie "Eat" und "Choose the Latter". Die Songs thematisieren unter anderem Angst, das Gefühl des Verlorenseins und sich wandelnde Beziehungen – alles Erfahrungen, die er in den letzten Jahren gemacht hat.

An der Entstehung des Albums war Finn jedoch nicht allein beteiligt. Der Musiker Kai Slater, den Finn als Co-Produzenten gewinnen konnte, half maßgeblich, den Sound des Albums zu formen. Außerdem waren Freunde und Wegbegleiter bei der Umsetzung dabei. Dadurch, so Finn, fühlte sich das Album fast wie ein Gemeinschaftsprojekt an, obwohl es offiziell als Soloalbum veröffentlicht wurde. Auch seine musikalischen Wurzeln in Bands wie Calpurnia und The Aubreys spiegeln sich in der rockigen, lo-fi-geprägten Ästhetik der Songs wider, die bewusst handgemacht und unperfekt wirken sollen – wie ein Soundtrack zu einem Indie-Kompendium. Seine enge Freundschaft mit dem Schauspielkollegen Joe Keery (33), der ebenfalls Musik macht, erwies sich ebenfalls als Inspiration. Die beiden teilen regelmäßig Songideen und unterstützen sich gegenseitig in ihren Projekten.

Während Finn sich auf seine Musik konzentriert, bleibt er seinem familiären Rückzugsort in Vancouver treu. Dort lebt er weiterhin bei seinen Eltern, wie er schon vor einiger Zeit verriet. Für den Schauspieler und Musiker bietet das Leben mit seinen Eltern eine Möglichkeit, trotz seiner hektischen Karriere einen Ort der Ruhe und Normalität zu bewahren. Gerade angesichts seiner vielseitigen Projekte – von erfolgreichen Serienauftritten bis hin zu Regiearbeiten und Musik – schätzt er es, einen Ort zu haben, an dem er einfach Finn und nicht nur der Star sein kann.

Getty Images Finn Wolfhard, September 2023

Getty Images Finn Wolfhard, Schauspieler

