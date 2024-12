Finn Wolfhard kann "Stranger Things"-Ende nicht fassen

Finn Wolfhard (22), bekannt aus der Erfolgsserie Stranger Things, hat sich kürzlich auf Instagram zu den Dreharbeiten der finalen Staffel geäußert. Die Show, die ihn als Teil der Hawkins-Clique berühmt gemacht hat, nähert sich mit ihrer fünften Staffel dem Ende. Während die Handlung in Hawkins und der düsteren Parallelwelt "Upside Down" ihren Höhepunkt erreichen soll, reflektiert Finn über das bevorstehende Finale. Er beschrieb das Ende laut Aussagen der Duffer-Brüder (40) als "durchdacht und schön" und scherzte in einem Interview darüber, dass er keine Spoiler verraten könne. Erste Details deuten darauf hin, dass es eine besonders emotionale und actiongeladene Staffel werden könnte.

Die Macher, Matt und Ross Duffer (40), haben gegenüber E! Online angekündigt, dass die Folgen der finalen Staffel etwas kürzer sein sollen als in den vorherigen Staffeln – mit Ausnahme des Finales, das Kinolänge erreichen könnte. Besonders im Fokus steht das Wiederzusammenfinden der Figuren, die nach den bisherigen Ereignissen getrennt waren, und die Rückkehr der Byers-Familie nach Hawkins. Fans können sich auf die letzte Konfrontation zwischen der Hawkins-Gruppe und dem gefährlichen Vecna freuen, während das Schicksal der Charaktere wie Max, gespielt von Sadie Sink (22), die im Koma liegt, noch ungewiss bleibt. Auch offene romantische Fragen, wie das mögliche Liebesdreieck um Nancy, sorgen für Spekulationen.

Abseits der Serie hat Finn, der durch die Rolle des Mike Wheeler internationale Berühmtheit erlangte, eine beeindruckende Karriere hingelegt. Neben der Schauspielerei widmet sich Finn der Musik und ist Mitglied der Band The Aubreys. Seine Freizeit beschreibt er oft als entspannt und kreativ, und er hebt hervor, wie wichtig ihm enge Freundschaften sind – auch zu seinen "Stranger Things"-Kollegen. Zuletzt verriet Finn, wie dankbar er über die lebensverändernden Erfahrungen ist, die ihm die Serie beschert hat, und dass sein Ziel sei, dem Publikum mit dem Serienfinale einen würdigen Abschluss zu bieten.

Anzeige Anzeige

Instagram / finnwolfhardofficial "Stranger Things"-Cast

Anzeige Anzeige

Instagram / finnwolfhardofficial Finn Wolfhard mit "Stranger Things"-Cast

Anzeige Anzeige

Anzeige