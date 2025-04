Trotz Karriere: Finn Wolfhard wohnt noch bei seinen Eltern

Trotz seines beeindruckenden Erfolgs als Schauspieler hat Finn Wolfhard (22), vor allem bekannt aus der Hit-Serie Stranger Things, eine Entscheidung getroffen, die überrascht: Er wohnt weiterhin mit seinen Eltern zusammen. "Ich habe für zwei Jahre alleine gewohnt, bin dann für ein Jahr zu meiner Familie zurückgezogen, und letztes Jahr habe ich während der Dreharbeiten in Atlanta alleine gelebt. Danach bin ich wieder zu meiner Familie gezogen", erklärte der TV-Star im Gespräch mit People. Gemeinsam mit seinen Eltern lebt Finn in Vancouver, wo jeder sein eigenes Reich hat. "Ich sehe meine Familie selten, und es ist schön, einen festen Ort zu haben, zu dem ich zurückkehren kann", betonte er.

Finn, der in Vancouver aufwuchs, erklärte, dass die Nähe zu seiner Familie ihm hilft, das oft stressige Leben in der Unterhaltungsbranche auszugleichen. Neben seiner Schauspielkarriere widmet er sich in seiner Freizeit der Musik und genießt es, in seinem Studio Gitarre zu spielen und eigene Songs aufzunehmen. Auch Spaziergänge durch seine Heimatstadt zählen zu seinen liebsten Aktivitäten. Daneben sieht er sich viel Fernsehen und YouTube an, um zwischendurch abzuschalten. Vancouver beschrieb Finn zudem als einen besonderen Ort, der ihn entscheidend geprägt habe. "Ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich nicht hier aufgewachsen wäre", gestand er in einem früheren Interview mit dem Magazin.

Beruflich gesehen musste sich der 22-Jährige zuletzt emotional auf das Ende von "Stranger Things" einstellen. Die erfolgreiche Serie, in der er seit 2016 als Mike Wheeler in der Welt der 1980er-Jahre gegen übernatürliche Mächte kämpfte, findet in diesem Jahr nach fünf Staffeln ihren Abschluss. "Es ist bittersüß, bitter und dann süß", hatte er in einem Gespräch mit Us Weekly überraschend offen ausgeplaudert. Das Publikum darf sich durchaus auf die letzte Staffel freuen, die laut Finn die Fans mit überzeugenden Handlungssträngen zufriedenstellen wird. Besonders die Beziehung zwischen Mike und Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown (21), war für viele Zuschauer von Anfang an ein Highlight. Ob es ein Happy End der beiden gibt, bleibt aber abzuwarten.

Getty Images Finn Wolfhard, September 2023

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

