Aimee Lou Wood bereut ihre Entschuldigung für Nacktszene

Aimee Lou Wood (30), bekannt aus der Netflix-Serie Sex Education, hat offen darüber gesprochen, dass sie ihre Entschuldigung für eine Nacktszene in der ersten Staffel des Erfolgsformats bereue. Im Gespräch mit The Guardian erklärte die Schauspielerin, sie habe das Gefühl gehabt, sich für den Dreh der Szene, in der ihr Charakter Aimee Gibbs mit Adam Groff (gespielt von Connor Swindells, 28) Sex hat, entschuldigen zu müssen. "Ich wusste nicht einmal, wofür ich mich entschuldige", gab die 30-Jährige zu. Sie beschrieb außerdem, wie ungewohnt es für sie gewesen sei, gleich in ihrer ersten TV-Rolle mit so viel Intimität konfrontiert zu werden.

Aimee erinnerte sich daran, kurz nach dem Start von "Sex Education" regelmäßig in der Öffentlichkeit auf ihre Rolle angesprochen worden zu sein. Die Begeisterung der Fans sei oft positiv gewesen, doch habe es auch unangenehme Begegnungen gegeben. "Ich war im Pub, und manche Leute sagten einfach, sie hätten meine Brüste gesehen", erzählte sie. Rückblickend bedauere sie weniger die Arbeit an der Serie als vielmehr ihr Verhalten danach: "Es ging mehr darum, dass ich mich verstellt habe, ich habe mich versteckt." Sie erklärte, wie sie sich aus Unsicherheit hinter einer "schrulligen" Fassade verborgen habe, um sich sicherer zu fühlen, was aber nicht den gewünschten Effekt hatte.

Privat gibt Aimee Einblicke in ein Leben, das von ihrem Werdegang als Schauspielerin stark geprägt ist. Nach ihrer Ausbildung an der Royal Academy of Dramatic Art (RADA) dauerte es nicht lange, bis sie mit "Sex Education" ihren Durchbruch feierte. Trotz des Erfolgs zeigt sie sich in Interviews reflektiert und offen, auch wenn es darum geht, mit Kritik und öffentlicher Aufmerksamkeit umzugehen. Neben weiteren Projekten wie ihrer Rolle in "The White Lotus" und der Netflix-Serie "Toxic Town" bleibt sie für viele ein Symbol für Authentizität und Selbstakzeptanz in einer oft oberflächlichen Branche.

Anzeige Anzeige

Samuel Taylor/Netflix Aimee Lou Wood und Asa Butterfield in "Sex Education"

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige