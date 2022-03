Dieser Film wird sicherlich ein Highlight! Anfang 2019 wurde bekannt, dass die Kultfigur Barbie zum Leben erweckt werden soll. Bislang gibt es schon etliche Zeichentrickfilme über die Spielzeugpuppe, doch jetzt wird die Geschichte auch in die reale Welt übertragen: Margot Robbie (31) soll dabei die Blondine spielen. Nach und nach kommen jetzt auch weitere Details über die Verfilmung ans Licht: Das sind die bisherigen Infos zum neuen Barbie-Film!

Zu jeder Barbie gehört eigentlich auch immer ein Ken. Dieser soll von Hollywood-Schnuckel Ryan Gosling (41) verkörpert werden! Nun wird außerdem gemunkelt, dass eine weitere Schauspielerin eine Rolle ergattern konnte: Emma Mackey (26)! "Emmas Rolle wird streng geheim gehalten, aber es ist eine große Rolle, die ihre Entwicklung von einer kleinen Filmschauspielerin zu einem großen Filmstar festigen wird", verriet ein Insider gegenüber The Sun über die Sex Education-Darstellerin.

Viel mehr ist bislang noch nicht über den Film bekannt. Doch Margot selbst deutete schon an, dass der Film ganz anders wird, als die Fans vermuten dürften! "Unser Ziel ist es zu sagen: 'Was auch immer du denkst, wir werden dir etwas völlig anderes geben – das, von dem du nicht wusstest, dass du es willst'", teaserte die Suicide Squad-Schauspielerin an.

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler 2018

Getty Images Emma Mackey, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie bei den Oscars, 2021

