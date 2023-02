Daten Star-Friseur Chris Appleton und "You"-Star Lukas Gage?

Chris Appleton (39) ist der Mann, dem die Promi-Frauen vertrauen! Er ist bekannt als Star-Friseur Hollywoods. Der Blondschopf frisierte schon Stars wie Ariana Grande (29) oder Katy Perry (38). Auch Jennifer Lopez (53) nahm schon auf seinem Stuhl platz. Jetzt gibt es ganz besondere News vom "Haar-Transformierer", wie Kim Kardashian (42) ihn nennt: Chris scheint verliebt zu sein – und sein Auserwählter ist ebenfalls kein Unbekannter!

Es handelt sich um den Schauspieler Lukas Gage (27). Der Amerikaner ist bekannt für seine Auftritte in You oder "The White Lotus". Beide teilten jetzt süße Schnappschüsse einer gemeinsamen Mexiko-Reise auf ihren Instagram-Kanälen. Die zwei Boys ließen ihre Fans durch eine Slideshow an einer Quad-Tour teilhaben und scheinen ihre Beziehung damit offiziell zu machen.

Die Fans sind sich jedenfalls unsicher, wie einer unter Lukas Post schreibt: "Kann mir bitte jemand sagen, dass ich nicht verrückt bin und die beiden offensichtlich zusammen sind? Danke." Chris Abonnenten sind sich da sicherer: "Jeder weiß Bescheid" und "Ich liebe dieses Paar", schreiben zwei User unter seinen Fotos.

