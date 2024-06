Nur befreundet? Lukas Gage turtelt wild mit mehreren Frauen!

Lukas Gage (29) ist kein Kind von Traurigkeit! Der frisch geschiedene Euphoria-Darsteller feiert eine wilde Partynacht im Ausgehviertel von Los Angeles. Dabei erwischen ihn die Paparazzi dabei, wie er mit zwei Freundinnen anbandelt. Eine mysteriöse Dame packt den Schauspieler auf den Schnappschüssen am Kopf und zieht ihn für einen Kuss zu sich herunter. Außerdem trägt der Hollywoodstar eine weitere Lady über die Straße, während sie sich vertraut an ihn schmiegt. Die Beteiligten scheinen ihre Flirterei nicht sonderlich ernst zu nehmen und lachen danach belustigt.

Erst Anfang des Monats einigte sich Lukas mit seinem Ex Chris Appleton (41) vor Gericht. Nach nur sieben Monaten als verheiratetes Paar hatte der Friseur von Kim Kardashian (43) die Scheidung eingereicht. Laut People gaben sie in den Gerichtsdokumenten "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund an. Das Verfahren schien ziemlich problemlos vonstattengegangen zu sein. Nach der spontanen Hochzeit hatte das Paar praktischerweise einen Ehevertrag unterschrieben. Noch dazu einigten sich beide Parteien darauf, auf Ehegattenunterhalt zu verzichten.

Die Beziehung von Lukas und Chris scheint ziemlich turbulent gewesen zu sein. Zu Gast bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" hatte der You-Star ausgeplaudert: "Ich bin ein wenig impulsiv. Aber das war wahrscheinlich eines der verrücktesten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe. Ich werde wahrscheinlich noch sechs weitere Ehen haben." Im Nachhinein wüsste er nicht, was ihn damals dazu bewegt hätte und beschrieb die Zeit als eine "manische Episode".

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Lukas Gage, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Lukas Gage, "You"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Lukas' wilde Partynacht? Sehr cool. Er genießt sein Leben! Ich finde das eher peinlich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de