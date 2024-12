Geht da was? Lukas Gage knutscht mit Blondine nach Scheidung

Lukas Gage (29) wurde am vergangenen Freitagabend beim Küssen einer unbekannten blonden Frau in West Hollywood gesichtet. Gemeinsam mit Freunden besuchte der Schauspieler eine Party im renommierten Chateau Marmont und schien den Abend in vollen Zügen zu genießen. Inmitten der ausgelassenen Stimmung konzentrierten sich Lukas und die mysteriöse Blondine ganz aufeinander und ließen sich von den umstehenden Gästen kein bisschen stören. Auch als sich eine weitere Freundin lachend zu ihnen gesellte, schienen die beiden nur Augen füreinander zu haben.

Bekleidet mit einer hellgrünen, gemusterten Jacke und schwarzen Hosen präsentierte sich der 29-Jährige gut gelaunt und stylish. Der Anlass der Feier war eine Veranstaltung der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA. Interessant ist, dass dieser öffentliche Auftritt nur sechs Monate nach der finalen Scheidung von seinem Ehemann Chris Appleton (41) stattfindet. Lukas und der Starfriseur hatten im April 2023 in Las Vegas geheiratet. Die Zeremonie wurde von Kim Kardashian (44) geleitet, Shania Twain (59) sang "You're Still The One". Bereits im November desselben Jahres reichten die beiden allerdings die Scheidung ein. Grund für das Ehe-Aus sollen unüberbrückbare Differenzen gewesen sein.

In Interviews sprach Lukas offen über den Druck, seine Sexualität definieren zu müssen. Nachdem er erstmals Fotos mit Chris geteilt hatte, wurden Fragen zu seiner Beziehung und seiner Orientierung laut. Gegenüber Daily Mail betonte er allerdings: "Ich habe ein Problem mit der Kultur, in der jeder alles über das Leben anderer wissen muss und nichts mehr heilig sein kann." Sein Coming-out erfolgte nach einer besonderen Erfahrung: Ein Nachbar, mit dem er viel Zeit verbrachte, gestand ihm seine Gefühle. Anschließend gingen die beiden drei Jahre gemeinsam durchs Leben. Zuvor hatte der Schauspieler eine zweijährige Beziehung mit einer Frau geführt.

ActionPress Lukas Gage mit einer unbekannten Frau, Dezember 2024

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im März 2023

