Lukas Gage hat eine sehr persönliche Biografie geschrieben

Lukas Gage (29), bekannt aus Serien wie "Euphoria" und "The White Lotus", sorgt mit seiner neuen Autobiografie "I Wrote This for Attention" für Aufsehen. Das Buch, das am 14. Oktober erscheint, behandelt persönliche Themen wie Sex, Sucht und sein schwieriges Verhältnis zu seiner Familie. Der Schauspieler beschreibt, wie er während einer schweren Woche – als seine Großmutter im Sterben lag und er nach einer gescheiterten Ehe mit Chris Appleton (41) die Scheidungspapiere unterzeichnete – die Inspiration für das Schreiben fand. "Das Buch basiert auf den Tagebüchern, die ich als Kind schrieb", verriet Lukas gegenüber Us Weekly. Er fügte hinzu: "Ich beginne jetzt, diese Dinge zu teilen, und man versteht, warum ich sie damals für mich behalten habe."

Die Memoiren beleuchten Lukas' Werdegang von einer schwierigen Kindheit in San Diego hin zu Hollywood-Ruhm. Dabei scheut sich der Schauspieler nicht, auch dunkle Kapitel seines Lebens offenzulegen – darunter sein Umgang mit Drogen und die Suche nach Aufmerksamkeit, die ihn seit jeher begleitet. Bekannte Persönlichkeiten wie Colleen Hoover und Mike White loben das Buch als ehrliches, humorvolles und bewegendes Werk. So sagte Mike White: "Für einen selbst ernannten pathologischen Lügner ist Lukas Gage brutal ehrlich." Riley Keough (35), die ebenfalls eine Rezension beisteuerte, beschreibt das Buch als ebenso "durchgeknallt und herzerwärmend, wie Lukas selbst ist."

Abseits seiner beruflichen Erfolge hat sich Lukas in der Vergangenheit häufiger als ein Magnet für Skandale und öffentliche Aufmerksamkeit erwiesen. Dazu gehören nicht nur seine schonungslose Selbstinszenierung und virale Momente wie eine kontroverse Szene in "The White Lotus", sondern auch sein turbulentes Liebesleben. Im November 2023 scheiterte seine Ehe mit Chris Appleton nach nur sechs Monaten, angeblich wegen Untreue. Lukas, der seine Energie nun auf das Schreiben und die Verarbeitung dieser Erfahrungen lenkt, gibt mit dem Buch einen tiefen Einblick in sein Leben. Eine Mischung aus Chaos, Ehrlichkeit und Heilung – ganz wie der Mann, der dahintersteht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Gage im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton

Anzeige Anzeige