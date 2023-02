Geht da was? Kate Merlan und Jakub feiern Karneval zusammen

Haben sich Kate Merlan (36) und Jakub -Merlan-Jarecki (27) etwa wieder vertragen? Nachdem die beiden Realitystars ganz romantisch geheiratet hatten, zerbrach die Beziehung nur zehn Monate später. Danach herrschte Funkstille. Aktuell sind beide als getrenntes Paar in der Show Prominent getrennt zu sehen – und es flogen bereits ordentlich die Fetzen. Doch nun scheinen die beiden sich wieder besser zu verstehen: Kate und Jakub feierten wohl zusammen ausgelassen Karneval!

In seinen Instagram-Storys zeigt "Prominent getrennt"-Mitstreiter Juliano Fernandez sich beim Karneval-Feiern mit Kumpel Jakub. Während die beiden ausgelassen feiern, taucht plötzlich auch Kate in den Videos auf. "Die geilste Sau im ganzen Laden", scherzt der ehemalige Are You The One?-Kandidat. Zwar ist das Ex-Paar nicht besonders innig oder überhaupt zusammen zu sehen, aber dennoch wird hier klar, dass die beiden wohl gemeinsam mit Freunden gefeiert haben. Es scheint fast so, als hätte sich die Stimmung zwischen ihnen wieder verbessert. Wie sie jetzt zueinander stehen, offenbarten sie bisher aber noch nicht.

Vor der Teilnahme bei "Prominent getrennt" hatte aber vor allem Kate große Angst. Zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten war die Trennung noch recht frisch, weshalb sie Sorge hatte, das Zusammenleben mit Jakub könnte nicht klappen. "Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und hatte panische Angst, dass ich dort einen Nervenzusammenbruch bekomme", erklärte das Tattoo-Model gegenüber Promiflash.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan, 2022

