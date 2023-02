In Thailand: Stephan Jerkel und seine Tochter hatten Unfall!

Großer Schock für Stephan Jerkel (53). Die vergangenen Monate waren nicht ganz leicht für den Goodbye Deutschland-Star: Er und seiner Frau Peggy Jerofke hatten sich nach 24 gemeinsamen Jahren getrennt. Für ihre Tochter halten die beiden aber zusammen – so verbrachten sie sogar mehrere Urlaube nach ihrem Liebes-Aus zusammen. Nun wollte Steff mit seinem Nachwuchs ein bisschen Zeit verbringen. Doch der Tag endete mit einem tödlichen Unfall...

In seiner Instagram-Story berichtete der 53-Jährige seinen Fans nun von einem schrecklichen Vorfall. Stephan und seine Tochter hatten im Januar einen Vater-Tochter-Tag zusammen verbringen wollen, während Peggy für Kampf der Realitystars vor der Kamera stand – doch es kam alles ganz anders. "Josephine und ich haben in Thailand einen Ausflug gemacht und unser Autobus hat leider einen Mopedfahrer überfahren und er hat leider nicht überlebt", teilte der Auswanderer seiner Community mit. Das Ganze setze ihm seitdem schwer zu. Seine vierjährige Tochter habe den Unfall glücklicherweise nicht richtig begreifen können, worüber ihr Vater erleichtert sei.

In dieser schwierigen Zeit halten Stephan und Peggy vermutlich mehr denn je zusammen. In den vergangenen Monaten hätten die beiden ohnehin viel Zeit zusammen verbracht und sich so gut wie lange nicht mehr verstanden. Wünschen sich die beiden einen Neustart ihrer Beziehung? "Ja, natürlich würde ich mir das auch wünschen", erklärte Peggy dazu im Januar RTL.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Stephan Jerkel im "Sommerhaus der Stars" 2021

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter

Instagram / peggyjerofke Steff Jerkel und Peggy Jerofke, "Goodbye Deutschland"-Stars

