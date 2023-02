Rapperin Da Brat ist mit 48 Jahren zum ersten Mal schwanger

Da Brat (48) ist schwanger! Die US-amerikanische Rapperin wurde auf einem Kris-Kross-Konzert von deren Produzent Jermaine Dupri (50) entdeckt. Seit dem vergangenen Jahr ist sie mit der Unternehmerin Jesseca Dupart verheiratet. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilen die beiden regelmäßige Updates von ihrer Liebe und sehen dabei wirklich glücklich aus. Doch scheinbar wird diese Liebe jetzt noch perfekter. Sie ist schwanger und das Besondere daran – in einem ungewöhnlichen Alter von 48 Jahren!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 48-Jährige nun eine Bildreihe in einem College-Outfit, mit der sie klar und deutlich ihren Schwangerschaftsbauch in den Fokus stellte. Auf zwei der Aufnahmen ist ihre Frau zu sehen, die stolz ihre Hand auf die bereits große Kugel legt und dabei unglaublich stolz aussieht. Die Reihe an Fotos kommentierte sie mit den Worten: "Segen für alle im Jahr 2023."

Nur wenige Minuten später teilte sie ein weiteres Bild, aus dem hervorgeht, dass es zu ihrer Schwangerschaft einen Artikel in dem amerikanischen People-Magazin geben wird. Hier sind Bilder zu sehen, die die beiden Liebenden mit der Babykugel noch mal in besonderen Outfits zeigt. "Ich dachte, das wäre nichts für mich", soll Da Brat hier gesagt haben.

Getty Images Da Brat, 2017

Getty Images Da Brat und Freundin Jesseca "Judy" Dupart

Getty Images Da Brat, Rapperin

