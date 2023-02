Cheyenne Ochsenknecht präsentiert stolz ihren Babybauch!

Cheyenne Ochsenknecht (22) ist offenbar im absoluten Familienglück! Vergangenen Monat bestätigten die Influencerin und ihr Ehemann Nino Sifkovits, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Seitdem begeistert sie ihre Follower auf Social Media mit Updates zur Schwangerschaft und spricht über Themen wie Kaiserschnitt und Stillen – dabei habe sie sich "wie eine Kuh" gefühlt. Nun zeigt sie auf einem Selfie: So groß ist Cheyennes Babykugel schon!

In einer Story auf Instagram präsentiert die werdende Zweifach-Mama ihren wachsenden Babybauch. Sie ist komplett schwarz gekleidet in T-Shirt und Leggings und scheint ihre Sneaker gerade gegen pinke Plüschpantoffeln ausgetauscht zu haben. Eine Hand hält sie an ihren Bauch, um die stolze Babykugel besser sichtbar zu machen. Passend zum Outfit versah der Diese Ochsenknechts-Star das Bild mit einem schwarzen Herz-Emoji. In ihrer Story zeigt sie außerdem ein süßes Video, wie ihre Tochter Mavie (1) mehrere Pflaster auf das Bein der Mama klebt. Dazu schreibt sie: "Arztpraxis Mavie hat eröffnet."

Wann genau die kleine Mavie ihr Geschwisterchen bekommt, gab Cheyenne bisher noch nicht bekannt. Anfang Januar hatte die 22-Jährige jedoch im Netz ausgeplaudert, dass sie bereits seit Längerem schwanger sei. Schon im vergangenen Sommer habe das Paar vom erneuten Babyglück erfahren.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino Sifkovits

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de