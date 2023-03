Schwanger mit 48: Rapperin Da Brat verrät das Babygeschlecht

Die US-amerikanische Rapperin Da Brat (48) und ihre Frau Jesseca Dupart hatten Ende Februar eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben auf Social Media publik gemacht: Das Paar erwartet derzeit Nachwuchs. Die Musikerin bekommt im Alter von 48 Jahren ihr erstes Baby – für ihre Liebste ist es bereits das vierte Kind. Jetzt gewährten die "That's What I'm Looking For"-Interpretin und ihre Liebste weitere Einblicke in die Schwangerschaft: Da Brat verkündete jetzt voller Stolz das Geschlecht ihres ungeborenen Babys!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Da Brat vor wenigen Stunden ein Video der Gender-Reveal-Party: Nachdem auf einer großen Leinwand ein Countdown abgelaufen ist, flattert in dem Clip blaues Konfetti durch die Luft. Die Rapperin und ihre Frau dürfen sich also auf einen kleinen Sohn freuen. "Baby Harris-Dupart ist ein Junge", schrieb die Mama in spe zudem total stolz.

Aber nicht nur die werdenden Mütter waren bei der Verkündung des Geschlechts total hin und weg – auch die Fans kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. In der Kommentarspalte gratulierten zahlreiche User dem Paar. "Ich freue mich so sehr für euch beide", betonte beispielsweise ein Nutzer.

Anzeige

Getty Images Da Brat und ihre Frau Jesseca "Judy" Dupart

Anzeige

Getty Images Da Brat, 2022

Anzeige

Getty Images Da Brat, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de