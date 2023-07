Mama mit 49: Da Brats erstes Baby ist endlich auf der Welt!

Im Leben von Da Brat (49) gibt es fortan einen weiteren wichtigen Menschen! Ende Februar hatte die Rapperin tolle News verkündet: Zusammen mit ihrer Frau Jesseca Dupart erwarte sie Nachwuchs. Für die Musikerin ist es ihr erstes Baby – für ihre Liebste ist es bereits Kind Nummer vier. Da Brat trägt einen kleinen Jungen unter dem Herzen, wie sie Ende März verrät. Nun kann sie ihren Sohnemann endlich in den Armen halten!

Gegenüber People bestätigten Da Brat und Jesseca die Geburt ihres Kindes. "Es fühlt sich wie ein Traum an. Er ist in jeder Hinsicht perfekt", schwärmte die 49-Jährige. Ihr Söhnchen hört auf den niedlichen Namen True Legend – er erblickte am 6. Juli gesund und munter das Licht der Welt. "Ich kann nicht glauben, dass er aus mir herausgekommen ist", erklärte Da Brat total stolz.

Der Weg zu ihrem ersten gemeinsamen Kind war für Da Brat und ihre Gattin nervenaufreibend. Mithilfe von künstlicher Befruchtung war die 49-Jährige letztlich nach einigen Versuchen schwanger geworden. Dass ihr Sohn endlich da ist, ist für sie ein wahr gewordener Traum. "Ich war noch nie so begeistert von etwas, von dem ich nicht einmal wusste, dass ich es wollte", gestand die Neu-Mama abschließend.

Getty Images Da Brat und ihre Frau Jesseca "Judy" Dupart

Getty Images Da Brat, 2022

Getty Images Da Brat, 2017

