Ein Monat nach Geburt: Da Brat zeigt erstmals ihren Sohn!

Da Brat (49) lässt die Welt an ihrem Familienglück teilhaben! Die Rapperin, die mit bürgerlichen Namen Shawntae Harris-Dupart heißt, und ihre Frau Jesseca sind seit Februar 2022 glücklich verheiratet. Im Februar dieses Jahres verkündeten die beiden, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Am 6. Juli brachte die Musikerin dann ihren Sohn True Legend zur Welt – und nun zeigen Da Brat und Jesseca ihren Schatz auch der Öffentlichkeit!

"Schaut, das kam aus meinem Bauch. Ich weine jeden Tag. Ich sehe ihn nur an und heule, weil ich so dankbar bin", schwärmt die 49-Jährige im Interview mit People, dem auch Schnappschüsse des Babys vorliegen. Ein Foto zeigt die beiden stolzen Mamas mit ihrem Jungen: Der kleine True liegt dabei schlafend auf Jessecas Arm. Auf einem Weiteren strahlt Shawntae mit ihrem Spross in die Kamera.

Dass sie in ihrem Alter noch ein Baby bekommen hat, ist für Da Brat ein wahr gewordener Traum. "Ich bin 49, habe ein hohes Risiko und hohen Blutdruck. So viele Frauen, die so viel jünger sind als ich, wollen Kinder und können sie nicht bekommen, und ich hatte eine erfolgreiche Schwangerschaft", erklärt sie dem Blatt unter Freudentränen. Für sie sei ihr True Legend ein "Segen."

Anzeige

Getty Images Da Brat und ihre Frau Jesseca "Judy" Dupart

Anzeige

Getty Images Da Brat, 2017

Anzeige

Getty Images Da Brat, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de