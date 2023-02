So geht Ines de Ramon mit dem Scheidungsantrag von Paul um

Eine Scheidung ohne Drama! Im vergangenen Jahr hatten Schmuckdesignerin Ines De Ramon und Vampire Diaries-Star Paul Wesley (40) ihre Trennung bekannt gegeben. Bereits drei Monate nach der Trennung wurde der Schauspieler mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet. Auch die Brünette scheint nach vorne zu blicken und lernte bereits die Kinder ihrer neuen Liebe Brad Pitt (59) kennen. So hat Ines jetzt auf den Wunsch zur Scheidung von Paul reagiert!

Wie Radar Online berichtet, habe Ines schon innerhalb weniger Stunden auf den Scheidungsantrag ihres Ex Paul geantwortet. Dabei gab sie an, dass das Datum der Trennung als "noch zu bestimmen" sei. Als Grund für die Trennung nannte die Designerin "unüberbrückbare Differenzen", ebenso wie Paul. Sie hatte nicht angekreuzt, ob sie Ehegattenunterhalt will. Kinder haben die beiden keine.

Die ehemaligen Eheleute seien sich in allen Fragen einig. Deswegen würde die Scheidung bald abgeschlossen sein und beide können unbeschwert in ein neues Leben starten. Bei Brad Pitt sieht die Sache immer noch anders aus – Der Bullet Train-Darsteller befindet sich immer noch im Rosenkrieg mit Ex-Frau Angelina Jolie (47).

Instagram / inesdrm_brasil Ines De Ramon im November 2019

Instagram / paulwesley Shaun White, Nina Dobrev, Ines De Ramon und Paul Wesley

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2013

