Darum zögert Brad Pitt mit Heiratsantrag an Ines de Ramon

Will Brad Pitt (61) etwa nicht noch mal heiraten? Seit fast drei Jahren ist der Schauspieler mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon (32) liiert und lebt schon über ein Jahr mit ihr zusammen. Doch obwohl offensichtlich beide verliebt sind, gibt es ein Thema, das für Spannungen sorgt. Insider berichten gegenüber In Touch, dass Brad jedes Mal ausweicht, wenn das Thema Heiratsantrag auf den Tisch kommt. Freunde wie George Clooney (63) und Amal Clooney (47) sollen ihn bereits dazu drängen, endlich den nächsten Schritt zu machen. Der Grund für seine Zurückhaltung soll in seiner Vergangenheit liegen – er hat wohl noch immer mit den Folgen der Scheidung von Angelina Jolie (49) zu kämpfen.

"Wenn das Thema Heirat aufkommt, wechselt Brad das Thema oder macht Witze über seine schlechten Erfahrungen", zitiert das Magazin einen Bekannten. Die Scheidung von Angelina beschäftigt den Schauspieler noch immer, vor allem, weil das Ex-Paar auch nach neun Jahren noch immer juristisch um gemeinsame Immobilien streitet. Für Ines, die selbst schon eine Ehe mit Schauspieler Paul Wesley (42) hinter sich hat, ist das schwer verständlich: Sie wünsche sich laut der Quelle nichts sehnlicher, als künftig "Mrs. Brad Pitt" genannt zu werden. Die Ungeduld wächst und es heißt, dass sie nicht ewig warten möchte.

Sollte Brad sich doch irgendwann zu einem Antrag durchringen, wäre das Thema Ehevertrag offenbar unverzichtbar für ihn. Schon zuvor berichteten Promi-Kenner gegenüber National Enquirer, dass Brad zwar verliebt sei und über eine Heirat nachdenke, aber ohne klar geregelte finanzielle Verhältnisse keinen neuen Bund fürs Leben schließen wolle. "Brad wird darauf bestehen, dass Ines einen wasserdichten Ehevertrag unterschreibt, um sein Vermögen und seine zukünftigen Besitztümer im Wert von bis zu 650 Millionen Dollar zu schützen", sagte eine Quelle damals. Auch hier sei der Grund der jahrelange Rosenkrieg mit Angelina.

ActionPress / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024

Cobra Team / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon

