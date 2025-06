Brad Pitt turtelt verliebt mit Freundin Ines in New York

Brad Pitt (61) und Ines De Ramon (32) wurden am Freitagabend turtelnd in New York City gesichtet. Gemeinsam kehrten sie Hand in Hand zu ihrem Hotel zurück, nachdem sie ein romantisches Dinner im Cote Korean Steakhouse genossen hatten. Das zeigen Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen. Während die Unternehmerin ein elegantes Kleid mit freier Schulterpartie trug, entschied sich der Schauspieler für ein lässiges Outfit mit einer schicken blauen Seidenbluse. Brad war an diesem Tag in die Stadt gereist, um im Rahmen seiner Pressetour für seinen neuen Formel-1-Film F1 Termine wahrzunehmen.

Die Beziehung zwischen Brad und Ines steht seit 2022 im Fokus der Öffentlichkeit. Erst im vergangenen Monat hatte sich der Hollywoodstar erfreut über die Romanze geäußert, das jedoch in gewohnt zurückhaltender Manier. Die beiden wurden seither immer wieder gemeinsam gesehen, scheinen es aber zu bevorzugen, ihr Liebesleben größtenteils privat zu halten. Trotz des Altersunterschieds wirken sie bei gemeinsamen Auftritten sehr harmonisch, was die Paparazzi-Fotos aus New York erneut belegen.

Neben dem frischen Liebesglück gibt es in Brads Leben jedoch auch weniger harmonische Themen. Vor allem die Beziehungen zu einigen seiner Kinder, die er mit Ex-Frau Angelina Jolie großgezogen hat, scheinen belastet. Insider berichten immer wieder von Spannungen, insbesondere mit seinen adoptierten Söhnen Pax und Maddox. Diese Entwicklungen werfen einen düsteren Schatten auf das ansonsten so strahlende Image des Hollywoodstars. Dennoch scheint Brad sich weiterhin auf seine Karriere und sein neues Liebesglück zu konzentrieren, während die öffentliche Aufmerksamkeit und Spekulationen rund um sein Privatleben nicht abreißen.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025

Manuel Velasquez Brad Pitt, Schauspieler

