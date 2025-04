Trotz Distanz: Brad Pitt kämpft um die Beziehung mit Ines

Brad Pitt (61) und seine Freundin Ines de Ramon (32) stecken offenbar in einer echten Beziehungsprobe. Während Brad derzeit für Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Heart of the Beast" in Neuseeland ist, bleibt die Schmuckdesignerin in Los Angeles. Freunde von Ines berichteten dem Magazin Daily Mail, dass sie sich mehr Nähe und Engagement von Brad wünsche. Der Schauspieler scheint nun "alles tun" zu wollen, um die Beziehung zu retten – dazu gehören Überraschungen, Geschenke und sogar ein geplanter Flug für Ines nach Neuseeland.

Die beiden sind seit November 2022 ein Paar, leben gemeinsam in Brads luxuriösem Anwesen in Los Feliz und galten bislang als harmonisch. Der Altersunterschied von fast 30 Jahren und Brads geschäftiger Zeitplan scheinen jetzt jedoch die Beziehung auf die Probe zu stellen. "Er ist wirklich in sie verliebt und möchte, dass es funktioniert", verriet eine Quelle. Brad, der aktuell an seinem neuen Film in der atemberaubenden Landschaft Neuseelands arbeitet, kämpft nicht nur mit der Herausforderung der Liebe auf Distanz, sondern auch mit dem 20-stündigen Zeitunterschied.

Ines, die als Vizepräsidentin für eine renommierte Schmuckmarke arbeitet, war zuvor mit dem Vampire Diaries-Star Paul Wesley (42) verheiratet. Brad hingegen hat eine bewegte Vergangenheit durch prominente Liebschaften wie etwa mit Angelina Jolie (49) und Jennifer Aniston (56). Seine Verbindung zu Ines, von der viele Insider der Meinung sind, dass sie lange halten wird, hebt er jedoch besonders hervor: Er schätzt ihre Bodenständigkeit und die Tatsache, dass sie nicht aus der Filmbranche stammt, was ihm ein Gefühl von Normalität gibt. Insider hoffen, dass das Paar die berüchtigte Drei-Jahres-Hürde meistert, die in Hollywood-Beziehungen oft entscheidend ist.

ZUMAPRESS.com / MEGA Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt in Venedig

