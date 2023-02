Als Elvis' Enkelin: Wird Riley Keough auch Musik machen?

Wird Riley Keough (33) in die Fußstapfen ihres Großvaters treten? Die Enkelin des berühmten Sängers Elvis Presley (✝42) ist von Beruf eigentlich Schauspielerin. Ihre Mutter Lisa Marie Presley (✝54) war wie ihr Vater ebenfalls im Musikbusiness. Da Elvis bis heute als einer der größten Künstler der Musikbranche gilt, sind seine Fußstapfen groß. Für Riley ist noch nicht klar, ob sie das musikalische Erbe ihrer Familie fortführen soll.

Im Interview mit Entertainment Tonight erklärt Riley, wie sie zu den großen musikalischen Fußstapfen ihrer Familie steht. "Diesen Druck würde ich mir sicher nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das Erbe meines Großvaters fortführen werde – das ist eine ganz eigene Sache für mich", meint die 33-Jährige. Sie sei keine Musikerin und habe sich ihr Leben lang für Filme interessiert, aber Musik habe in ihrem Leben dennoch immer eine große Rolle gespielt.

Dass sie in ihrer neuen Serie "Daisy Jones & The Six" eine Sängerin und Songwriterin darstellt, ist für Riley deshalb eine ganz besondere Erfahrung. Als Protagonistin Daisy singt sie hier auch. "Alle in meiner Familie sind Musiker und ich bin viel in der Welt herumgekommen und war mit auf Tournee, [...] aber selbst habe ich das nie gemacht. Für mich ging es also mehr um meine persönliche Beziehung zur Musik, um die Freude daran", erklärt sie.

Elvis Presley, Sänger

Lisa Marie Presley und Riley Keough

Riley Keough und Sam Claflin in "Daisy Jones & the Six"

