Fans können Serie "Daisy Jones & the Six" kaum erwarten!

Das Warten hat ein Ende! "Die sieben Männer der Evelyn Hugo"-Autorin Taylor Jenkins Reid veröffentlichte mit dem New-York-Times-Bestseller "Daisy Jones & The Six" einen würdigen Nachfolger. Beide Romane waren Gesprächsstoff Nummer eins in der Book-Community auf Social Media. "Daisy Jones & The Six" wurde verfilmt und geht nun als Serie am 3. März auf Prime an den Start. Die Fans zeigen sich begeistert über den Cast!

Die Hauptrolle der Daisy spielt Riley Keough (33), die Enkelin von Musikikone Elvis Presley (✝42). Ihr Seriencharakter baut auf der jungen Daisy auf, die von ihren Eltern vernachlässigt wurde, aber mit einer wundervollen Stimme sowie einem Songwriting-Talent gesegnet ist. Ihr Traum ist es, auf großen Bühnen aufzutreten. Zusammen mit der Band "The Six" gelingt ihr das dann auch. Allerdings fängt es an, zwischen Daisy und dem vergebenen Leadsänger Billy zu knistern. Die Fans freuen sich hier über die Besetzung durch "Ein ganzes halbes Jahr"-Liebling Sam Claflin (36). Billys Frau Camila wird von Model Camila Morrone (25) verkörpert.

Auf den YouTube-Trailer der Serie reagieren viele Fans mit positiven Kommentaren. Eine Userin schrieb: "Was für eine unglaubliche Besetzung!" Eine andere äußerte sich so: "Es sieht aus, als hätte 'Daisy Jones & The Six' großes Potenzial. Die Art und Weise, wie alles umgesetzt wurde, entspricht ziemlich genau dem Ausgangsmaterial." Vor allem Rileys Gesangstalent wird sehnlichst entgegengefiebert: "Ich kann es kaum erwarten, die Songs zu hören!", meinte ein weiterer Fan.

Anzeige

Backgrid /ActionPress Daisy Jones & The Six-Cast beim Launch Event 2023

Anzeige

Supplied by LMK / ActionPress Band "The Six" in Prime Serie "Daisy Jones & the Six"

Anzeige

Supplied by LMK / ActionPress Riley Keough und Sam Claflin in "Daisy Jones & the Six"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de