Riley Keough hat den Tod ihrer Mutter Lisa Marie gespürt

Riley Keough (35), die Enkelin von Elvis Presley (✝42), hat in der "Drew Barrymore Show" offenbart, dass sie den Tod ihrer Mutter Lisa Marie Presley (✝54) am 12. Januar 2023 gespürt hatte, noch bevor sie offiziell davon erfuhr. Während sie über die posthum veröffentlichten Memoiren ihrer Mutter "From Here to the Great Unknown" sprach, erzählte die Schauspielerin von einem inneren Moment der Gewissheit. "Ich hatte einfach dieses Gefühl. Ich weiß nicht", sagte sie im Interview. "Es gab zuvor schon Vorfälle, gesundheitliche Probleme, und ich hatte nicht das gleiche Gefühl ... In diesem Moment fühlte ich eine Art Loslassen und hatte einfach eine kleine Vorahnung."

Lisa Marie Presley verstarb Anfang 2023 nach einem Herzstillstand in ihrem Zuhause in Calabasas. Obwohl die Autopsie ergab, dass sie an einem Darmverschluss infolge einer Operation starb, ist Riley überzeugt, dass die Todesursache ihrer Mutter ihr "gebrochenes Herz" gewesen sei. "Meine Mutter hat ihr Bestes gegeben, um für mich und meine jüngeren Schwestern stark zu sein, aber wir wussten, wie viel Schmerz sie in sich trug", teilte Riley in einem Interview mit People mit. Über den tragischen Suizid ihres Sohnes Benjamin im Juli 2020 sei Lisa Marie nie vollständig hinweggekommen. Riley betonte, dass die ganze Familie sehr unter dem Verlust gelitten habe – ganz besonders ihre Mutter.

Riley und Lisa Marie hatten gemeinsam an den Memoiren gearbeitet, die nun posthum veröffentlicht wurden. Die beiden thematisieren darin unter anderem auch den schweren Verlust von Benjamin. Wie sie schreiben, habe die Sängerin mit dem plötzlichen Tod ihres Sohnes nicht umgehen können und seinen Körper daher für zwei Monate in einem separaten Gästehaus auf dem Grundstück ihres Anwesens aufbewahrt. Die Zeit habe sie genutzt, um sich gebührend von Benjamin zu verabschieden.

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

ActionPress Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough

