Riley Keough enthüllt Familienfotos von Mama Lisa Marie (†)

Riley Keoughs (35) berühmte Mutter Lisa Marie Presley (✝54) war mehrere Jahre mit Danny Keough verheiratet und blieb noch über die Trennung hinaus mit ihm befreundet. In einem neuen Post auf Instagram veröffentlicht Riley nun bisher ungesehene Schnappschüsse ihrer Eltern und ihres verstorbenen Bruders Benjamin. Eines der Fotos zeigt Riley als Kind im Arm von ihrem Papa, der lächelnd neben Lisa Marie steht, welche wiederum ihren Sohn auf dem Schoß hält. Ein weiteres Bild zeigt die Familie bei einer Geburtstagsfeier vor einer prächtigen Torte.

Neben den neuen Familienfotos teilt die US-Amerikanerin auch ein Zitat zur Beziehung ihrer Eltern aus den kürzlich erschienenen Memoiren ihrer Mama: "Hätten Danny und ich für immer verheiratet bleiben können? Auf gar keinen Fall. Keiner von uns beiden hatte das im Sinn. Aber wir waren eine andere Art von Seelenverwandten und lebten am Ende immer irgendwie im selben Haus". Ihre Follower schwärmen in den Kommentaren von den einstigen Eheleuten: "Deine Eltern waren so ein wunderbares Paar!"

Danny und Elvis Presleys (✝42) Tochter lernten sich 1985 im Scientology Celebrity Centre in Los Angeles kennen und heirateten im Oktober 1988. Ihre Tochter Riley erblickte im Mai 1989 das Licht der Welt und drei Jahre später ihr Sohn Benjamin, welcher bereits im Alter von 27 Jahren starb. In einem Interview mit stern reflektierte Riley ehrlich die Schwierigkeiten als Nachkomme des weltberühmten Musikers. Die 35-Jährige schilderte: "Der Druck, ein Presley zu sein, war für uns alle enorm."

Instagram / rileykeough Danny Keough, Lisa Marie Presley, Riley Keough und Benjamin Keough

Getty Images Elvis Presley, Musiker

