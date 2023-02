Bianca Gascoigne verkündet die Geburt ihres Baby-Girls!

Süße Neuigkeiten! Nach der schockierenden Trennung von Kris Boyson hatte Bianca Gascoigne (36) im Dezember 2021 die Beziehung zu Arron Wright öffentlich gemacht. Seitdem zeigt sich die Reality-TV-Teilnehmerin super verliebt mit ihrem neuen Partner im Netz. Im August hatten die Turteltäubchen ihrem Liebesglück die Krone aufgesetzt, indem sie ihre Schwangerschaft verkündeten. Jetzt durften Bianca und Arron ihr erstes gemeinsames Kind in der Familie willkommen heißen!

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine einen Zusammenschnitt aus Filmsequenzen und Fotos rund um die Geburt ihrer Tochter. Die Kleine soll am 20. Februar gesund und munter im Portland Hospital auf die Welt gekommen sein. Sie ist in eine rosafarbene Decke gewickelt und trägt eine knallpinke Mütze. Zu ihrem Beitrag schrieb Bianca: "Du bist perfekt, Baby B." Der Name des Mädchens ist noch nicht bekannt. Auch auf dem Zettel am Kinderbettchen steht nur "Baby Cascoigne".

In den Kommentaren teilen Freunde und Fans des britischen Promi Big Brother-Stars ihre Glückwünsche. Reality-TV-Kollegin und frischgebackene Mutter Charlotte Crosby (32) ist entzückt: "Oh mein Gott, absolut wunderschön!" Und das finden auch die Fans – "Was für ein zuckersüßes Baby" ist mit Abstand der häufigste Kommentar.

Instagram / biancagascoigne1 Arron Wright und Reality-TV-Bekanntheit Bianca Gascoigne

Instagram / biancagascoigne1 Arron Wright und Reality-TV-Bekanntheit Bianca Gascoigne

Getty Images Bianca Gascoigne 2020

