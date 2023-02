So süß ist Jennifer Lopez' Geburtstagspost für ihre Twins!

Jennifer Lopez (53) blickt freudig zurück! Die Sängerin hieß 2008 die Zwillinge Emme (15) und Maximilian (15) gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (54) auf der Welt willkommen. Anfang Januar erklärte die Sängerin, dass ihr das Dasein als Mama Probleme bereiten und einschüchtern würde, sie allerdings trotzdem mit vielen schönen Momenten mit ihren Kindern belohnt werde. Jennifer macht ihren jungen Teenies eine zuckersüße Liebeserklärung!

Anlässlich des 15. Geburtstags veröffentlichte die 53-Jährige auf Instagram ein Video, in dem mehrere Aufnahmen von Emme und Maximilian zu sehen sind. Sei es beim Spielen am Strand oder beim Kuscheln mit Ehemann Ben Affleck (50). "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschönen, brillanten Kokosnüsse. Ich bin so stolz auf euch beide, in jeder Hinsicht. Ihr bringt so viel Freude und Glück in mein Herz und meine Seele. Ich liebe euch über alle Maßen", betonte Jennifer in der Bildbeschreibung.

Doch nicht nur die "Hustlers"-Darstellerin kommt nicht aus dem Schwärmen über ihre Kids heraus – auch Emme hatte betont, wie gut sie sich verstehen. Für sie sei die Mutter eine "starke Persönlichkeit", wie Emme gegenüber Entertainment Tonight berichtet hatte: "Ich weiß gar nicht genau, wie ich sie beschreiben soll. Es gibt so viele Adjektive, die passen würden – alle auf total positive Art und Weise."

Instagram / jlo Maximilian David Muniz, Jennifer Lopez und Emme Maribel Muiz.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme

