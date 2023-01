Herrlich normal: Das schüchtert Jennifer Lopez als Mama ein

Auch Jennifer Lopez (53) hat so ihre Probleme mit Teenagern. Im Februar 2008 wurde die Sängerin zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (54) bekam sie die Zwillinge Emme (14) und Max (14). Die beiden sind inzwischen zu jungen Erwachsenen herangewachsen. Und offenbar scheint auch die Musikerin nicht von den Hürden, die das Zusammenleben mit einem Teenager mit sich bringen kann, verschont zu bleiben. Wie Jennifer nun verriet, empfinde sie die Teenagerjahre ihrer Kids als einschüchternd.

Im "73 Fragen"-Interview mit Vouge plauderte die 53-Jährige offen über ihr Dasein als Mama. So offenbarte die "Jenny From The Block"-Interpretin, dass auch sie so ihre Probleme habe. Ohne zu zögern gab sie zu, was sie am Elternsein einschüchtere. "Alles, aber definitiv die Teenagerjahre", schoss es aus der zweifachen Mutter. Dennoch werde sie auch für die weniger rosigen Zeiten mit ihren Kids belohnt. "Das Lohnendste ist, dass sie einem am Ende etwas beibringen", schwärmte J.Lo.

Im Juli hatte die Schauspielerin bereits einen kleinen Einblick in ihr Leben mit zwei Teenagern gegeben. Bei "Live! with Kelly und Ryan" hatte sie offen ausgeplaudert, wie ihre Kids als Teenies sind: "Sie sind wie kleine Erwachsene – sie haben ihr eigenes Leben und ihre eigenen Vorstellungen von der Welt. Sie lieben es, dir zu zeigen, dass sie etwas wissen..."

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kids Max und Emme

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe und ihren Zwillingen Emme und Max

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme

