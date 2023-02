Zum 48. Geburtstag: Drew Barrymore postet süße Kinderbilder

Drew Barrymore (48) teilt einen süßen Throwback zu ihrem Geburtstag. Als Kind ist die US-Schauspielerin durch Filme wie "E.T. – Der Außerirdische" zum Star geworden. Mittlerweile konnte sie sich ein weiteres Standbein als Talkshow-Moderatorin aufbauen und seit 2020 läuft ihre Sendung "The Drew Barrymore Show" erfolgreich im TV. Am Mittwoch feierte sie jetzt ihren 48. Geburtstag – und dazu gab Drew ihren Fans einen Einblick in ihre Jugend.

Bei Instagram teilte Drew anlässlich ihres Geburtstages ein kurzes Video. Darin reihte sie mehrere Bilder von sich aneinander, die sie von ihrer Kindheit bis ins Erwachsenenalter zeigen. Dazwischen legte sie auch Fotos, auf denen sie in den wilden Looks der 80er und 90er zu sehen ist. Ganz zu Beginn sind auch einige niedliche Kinderbilder von der kleinen Drew zu sehen. "Das war's mit der 47! 48, los geht's", schrieb das Geburtstagskind dazu.

Ihr vergangenes Lebensjahr schien für Drew auch ein sehr erfolgreiches gewesen zu sein. 2022 konnte sie sich unter vielen Influencern einen Namen auf der Plattform TikTok machen. Dort wurde sie mit den Einblicken in ihr Privatleben und ihrer guten Laune zu einem echten Shootingstar. In der Liste der erfolgreichsten Accounts schaffte sie es sogar auf Platz sechs.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore in New York, September 2021

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de