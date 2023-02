Echtpelz-Drama bei GNTM: Heidi Klum findet's halb so schlimm

Heidi Klum (49) überlässt jedem seine Meinung. Seit zwei Wochen flimmert die beliebte Castingshow Germany's next Topmodel wieder über die Fernseher der deutschen Haushalte. Insbesondere eine Kandidatin sorgte bereits jetzt für ordentlich Wirbel. Vergangene Woche waren die Fans schon genervt von Elsa, da sie damit geprahlt hatte, wie viel Geld sie für Klamotten ausgebe. Diese Woche schockierte die Friseurin die Zuschauer damit, dass sie Echtpelz liebe. Nun gab Modelmama Heidi ihre Meinung dazu ab!

Die Chefjurorin teilte auf Instagram den Ausschnitt aus der Show, in dem die 18-Jährige ihren Mitkandidatinnen stolz ihre 400 Euro Fuchspelz-Jacke präsentiert. Dazu schrieb Heidi: "Echtpelz oder Kunstpelz? Fleisch essen oder vegan leben? Viele Kandidatinnen, viele Meinungen!" Offenbar will die 49-Jährige damit einmal mehr beweisen, dass in der Sendung viele verschiedene Lebensweisen Platz finden.

In der ersten Folge hatte Elsa preisgegeben, dass sie bis zu 1.500 Euro monatlich für neue Kleidung ausgebe. Das Geld dafür bekomme sie von ihren Eltern. Bei den Zuschauern hatte sich die Beauty damit nicht gerade beliebt gemacht. "Das Geld, mit dem Elsa einmal shoppen geht, sind für mich drei Monatsmieten", hatte ein Twitter-User angemerkt. "Ist Elsa ernsthaft stolz, weil sie auf Kosten ihrer Eltern shoppen geht?", hatte sich ein Weiterer gefragt.

