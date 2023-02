Netflix-Charts: So lasst ihr die Woche perfekt ausklingen!

Dieses Wochenende könnt ihr es euch so richtig gemütlich machen! Der Streamingdienst Netflix hat mal wieder einiges in seinem Programm zu bieten. Von Neuzugängen über alte Kamellen bis hin zu sehnsüchtig erwarteten neuen Staffeln absoluter Lieblingsserien ist alles vertreten. Mit diesen Filmen und Serien könnt ihr die Woche perfekt ausklingen lassen: Besonderer Beliebtheit erfreuen sich dabei die neuen Folgen von Outer Banks und der Psychothriller "The Strays"!

Die Pogues sind zurück! Aktuell auf dem ersten Platz der Netflix-Seriencharts [Stand: 24. Februar] befindet sich das Mystery-Abenteuer "Outer Banks". Anderthalb Jahre mussten die Fans auf neue Folgen der Serie warten und scheinen bei der neuen Staffel nichts anbrennen zu lassen. Gefolgt wird das Drama von der Thrillerserie "Drei Leben" sowie der Reality-Show "Perfect Match". Aber auch das auf wahren Ereignissen beruhende Historiendrama "Das Gesetz nach Lidia Poët" erfreut sich bei den Netflix-Usern großer Beliebtheit.

Auch in Sachen Filmen hat die Plattform so einiges zu bieten. Der brandneue Psychothriller "The Strays" hat es den Nutzern dabei offenbar ganz schön angetan und führt die Filmcharts an. Dicht dahinter befindet sich der DC-Streifen "Wonder Woman 1984" mit Gal Gadot (37) und Chris Pine (42)! Aber auch die Netflix-Eigenproduktion "Your Place or Mine" mit Ashton Kutcher (45) und Reese Witherspoon (46) sowie Jurassic World eignen sich perfekt für den Filmabend.

Netflix Chase Stokes, Madelyn Cline, Carlacia Grant, Rudy Pankow und Jonathan Davis in "Outer Banks"

©Warner Bros./courtesy Everett Collection/ActionPress Chris Pine und Gal Gadot in "Wonder Woman"

Universal Studios/ Amblin Entertainment DeWanda Wise und Chris Pratt in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

