DSDS-Zuschauer total genervt von Big N und seinen Sprüchen

Ist Nikolaos Simediriadis aka Big N zu präsent bei DSDS? Heute läuft die letzte Recall-Folge auf Mallorca im TV. Der aufgedrehte Rapper, der mit seinem eigenen Song "Let's Bounce" bereits im Netz viral gegangen ist, bekommt auch dieses Mal wieder viel Sendezeit. Kein Wunder: Er klopft fleißig Sprüche und sorgt mit seiner schrägen Art für keine ruhige Minute. So forderte er beispielsweise scherzhaft Miete für sein Zimmer in der Finca ein. Doch bei den Zuschauern kommt Big N wohl nicht allzu gut damit an...

Auf Twitter wird die Sendung – und vor allem Nikolaos' Art rege diskutiert: "Bei Big N ist nicht nur der Name eine Zumutung" und "Diesen Bounce-Typen braucht auch kein Mensch mehr", sticheln zwei Zuschauer. Ein anderer urteilte: "Big N ist so derbe peinlich und anstrengend. Der ist doch nur noch für die Quote drin, oder?" Ob die Jury das genauso sieht, wird sich ja am Ende der heutigen Folge zeigen.

Wer hingegen gut abschneidet? Pamela Reifs (26) Double Aileen Sager! "Die ist so süß man und dann kann sie auch noch singen! Wenn die nicht im Finale landet...", betonte ein Nutzer. Ein anderer kommentierte daraufhin: "Natürlich kommt Dieters Liebling ins Finale!" Wie steht ihr zu Big N? Stimmt ab!

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Nikolaos "Big N" Simediriadis, Fatih Yüksel und Melino Winterstein bei DSDS

Anzeige

Instagram / bign_official Big N, DSDS-Kandidat

Anzeige

Instagram / aileen_sgr Aileen Sager, DSDS-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de