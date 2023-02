Keine Erektion ohne Viagra: Iris Klein schießt gegen Peter

Iris Klein (55) scheint alle Hemmungen verloren zu haben. Nachdem die TV-Bekanntheit ihrem Mann Untreue vorgeworfen hatte, gab dieser zu, sich in Yvonne Woelke (41) verliebt zu haben. Seitdem wettert die Mutter von Daniela Katzenberger (36) gegen ihren einstigen Partner und nimmt kein Blatt vor den Mund. Jetzt feuert sie einen heftigen Schuss in Richtung Ex ab: Laut Iris musste Peter im Schlafzimmer auf Potenzmittel zurückgreifen!

Das behauptet zumindest die amtierende Dschungelkönigin Djamila Rowe (55), die ein Telefonat mit der 55-Jährigen führte. "Iris und ich haben am 12. Februar telefoniert. Sie hat mir da erzählt, dass Peter für seinen Bodybuilding-Sport Steroide nimmt und deshalb ohne Viagra keinen mehr hochkriegt", berichtete der Realitystar gegenüber Bild. Für Djamila sei dies zu viel des Guten gewesen: "Das ganze Liebesdrama hat sie vor mir ausgebreitet. Ich wollte das alles gar nicht wissen. Zu viele Informationen."

Vor einigen Tagen enthüllte Iris ein weiteres intimes Detail ihres einstigen Partners. Nachdem es zu einem Missverständnis bezüglich ihrer Fruchtbarkeit gekommen war, wollte sie Folgendes in ihrer Instagram-Story klarstellen: "Aber ich hatte nicht [gesagt], dass der Peter gleichzeitig auch sterilisiert ist. Ich weiß gerade nicht, wo das Problem ist oder wer damit ein Problem hat."

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Januar 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

