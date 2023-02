"Was soll das?": Peter Klein will einfach nur seinen Frieden

Peter Klein (55) will, dass das Gerede über ihn ein Ende nimmt. Seit Wochen steht der gelernte Malermeister bereits in den Schlagzeilen. Grund dafür ist seine gescheiterte Ehe mit Iris Klein (55). Diese hatte ihm eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) unterstellt. Wie der TV-Star vor wenigen Tagen zugab, hat er sich tatsächlich in die Schauspielerin verliebt. Seither schießt seine Noch-Ehefrau hin und wieder im Netz gegen ihn. Davon hat Peter jetzt genug!

"Ich habe gestern und auch heute ein sehr positives Gespräch mit Iris geführt und habe auch gedacht, dass sich jetzt alles so ein bisschen beruhigt hat", erzählte der 55-Jährige in seiner Instagram-Story. Doch leider habe er feststellen müssen, dass dem nicht so ist. "Ich denke, das ist falsch wegen gekränktem Stolz oder was da die Ursache dafür ist, irgendwelche Postings im Internet zu machen, in denen man andere Menschen schlecht macht", fuhr er fort. Vor allem eines habe ihn zuletzt gestört: Iris hatte behauptet, er sei sterilisiert, aber könne nun den Eingriff rückgängig machen, um statt ihrem Kinderwunsch den von Yvonne zu erfüllen. "Was soll das?", ärgerte sich Peter.

"Mir tut es auch leid, die ganze Situation, wie sie jetzt aktuell ist. Das war nie so gewünscht. Trotz allem ist es so entstanden und deswegen sollte man als erwachsener Mensch das Beste daraus machen und nicht einfach meinen, man müsste weitermachen und noch mehr kaputtmachen", appellierte er indirekt an seine Noch-Ehefrau. Er hoffe, dass sich in Zukunft etwas ändert.

