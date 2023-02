Klitschko-Ehe: Natalia Yegorova weint bei "Let's Dance"!

Natalia Yegorova (48) spricht über ihre harte Vergangenheit. 25 Jahre lang war sie die Frau an der Seite von Vitali Klitschko (51) – im vergangenen Jahr trennten sie und der Profiboxer sich einvernehmlich. Bei Let's Dance will die Sängerin jetzt neu anfangen und sich einer eigenen Herausforderung stellen. In den letzten Jahren hatte sie damit nämlich Probleme, wie sie in der Show auspackt: Das Leben mit Vitali war nicht einfach für Natalia!

"Es ist verdammt schwer, die Frau von einem erfolgreichen Mann zu sein", berichtete sie im Training mit Profitänzer Andrzej Cibis (35) unter Tränen. Natalia habe für den Bürgermeister von Kiew nämlich stets stark sein müssen: "Schwäche war in unserer Familie nicht erlaubt. Wenn du nur immer auf Sieg und auf Erfolg konditioniert bist, dann gibt es in so einer Konstellation keinen Platz für Schwäche. Wenn du zu schwach bist, bist du nichts wert." Dieser Perfektionismus stecke immer noch ganz tief in der Ukrainerin – davon wolle sie sich jetzt endlich befreien.

Darum tritt sie bei "Let's Dance" auch erstmals unter ihrem eigenen Nachnamen Yegorova an. "25 Jahre war ich ein anderer Mensch unter einem anderen Namen", erklärte Natalia. Das alles abzulegen und hinter sich zu lassen, habe sie sehr viel Kraft gekostet. Doch die Tanzshow sei jetzt genau der richtige Schritt dafür: "Ich tanze mich frei."

