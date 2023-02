"Dachte, ich sterbe": Laura Maria Rypa berichtet von Geburt

Laura Maria Rypa (27) hatte mit starken Schmerzen zu kämpfen. Im August vergangenen Jahres hatte die Influencerin verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind mit Pietro Lombardi (30) erwartet. Anfang des Jahres war es dann so weit: Der kleine Leano erblickte das Licht der Welt. Doch die Geburt war für die Neu-Mama alles andere als einfach. Wie Laura jetzt verrät, habe sie zwischendurch sogar gedacht, sie sterbe vor Schmerzen.

In ihrer Instagram-Story berichtet die 27-Jährige im Rahmen eines Q&A, welche Strapazen sie bei der Entbindung ihres Kindes durchmachen musste. So habe die Netz-Bekanntheit ziemlich starke Schmerzen gehabt. Doch am schlimmsten sei es gewesen, als die Ärztin sie bei der Geburt unterstützte, da Leano sonst mit der Saugglocke hätte geholt werden müssen. "Das waren die krassesten Schmerzen. Sie hat mir geholfen, indem sie auf den Bauch gedrückt hat, während ich eine Wehe bekommen habe. Ich dachte wirklich in dem Moment, ich sterbe", erinnert sich Laura zurück.

Das zuvor eingenommene Schmerzmittel habe bei ihr nicht gewirkt. "Ich habe dann am Ende noch gesagt, ich möchte eine PDA – war bei mir aber dann zu spät", berichtet die 27-Jährige. Doch all die Strapazen und Schmerzen waren nicht mehr wichtig, nachdem sie ihren Sohn das erste Mal in den Armen halten durfte. "Man vergisst die Schmerzen danach", erzählt Laura.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

