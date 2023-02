Erster Kuss auf Insta: Dana Feist und Gigi zeigen ihre Liebe

Dana Feist teilt ein süßes Video mit Luigi Birofio (23). Es wird schon seit einigen Monaten gemunkelt, dass die beiden Influencer ein Paar sind. Nachdem sich Gigi im diesjährigen Dschungelcamp neuen Herausforderungen gestellt hatte, ließ er hinterher verlauten, dass er Dana fragen möchte, ob sie seine Freundin sein will. Scheinbar hat er das inzwischen wahr gemacht. Sie waren schon gemeinsam auf einem Event zu sehen. Und jetzt teilen Dana und Gigi ein unverkennbares Video.

Dana postete auf ihrem Instagram-Kanal einen kurzen Clip, der sie mit Gigi in einem Pool in einem Hotel in Ägypten zeigt. Hierbei tauschen sie romantische Blicke aus und küssen sich hinterher liebevoll. Offensichtlich können sie die Finger kaum voneinander lassen und verteilen immer wieder kurze Küsse auf dem Oberkörper des jeweils anderen. "Niemals ohne dich", kommentierte die ehemalige Love Island-Kandidatin die Aufnahme.

Auch wenn es wohl schon jeder vermutete hat, scheinen sich die Fans trotzdem riesig über die öffentliche Bekanntmachung zu freuen. "Alles Glück der Welt", schrieb ein begeisterter Follower. Ein anderer Kommentar lautet: "Zu süß, ihr beiden."

Anzeige

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Gigi Birofio

Anzeige

ActionPress Gigi Birofio und Dana Feist im Februar 2023

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dana Feist im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de