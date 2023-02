"Lügen": Brian Austin Green wettert wieder gegen Ex-Freundin

Brian Austin Green (49) findet keine Ruhe! Der Schauspieler ist bereits Vater von fünf Kindern: Erst kürzlich bekam er mit seiner derzeitigen Partnerin Sharna Burgess (37) den kleinen Zane, drei Söhne teilt er mit seiner Ex Megan Fox (36) und seinen Sohn Kassius bekam er mit seiner einstigen Beverly Hills, 90210-Kollegin Vanessa Marcil (54). Mit ihr hat er es allerdings nicht leicht, denn sie befinden sich schon seit Jahren in einem Sorgerechtsstreit. Nun wetterte Brian erneut gegen Vanessa.

In seiner Instagram-Story teilte der TV-Star einen Screenshot von den Vorwürfen seiner Ex, wonach sie den gemeinsamen Sohn alleine großgezogen habe. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie frustrierend es ist, von einer über 50 Jahre alten Frau in den sozialen Medien Lügen zu lesen, als wäre sie noch in der Highschool", kommentierte Brian daraufhin diese Aussage. Diese Anschuldigungen will er nicht auf sich sitzen lassen: "Megan und ich haben uns den Arsch aufgerissen, um Kass eine gute Kindheit zu ermöglichen, da seine Mutter selten da war."

Schon vor einigen Monaten hatte Brian einen kleinen Wutanfall wegen Vanessa gehabt. Ebenfalls auf seinem Profil teilte er sogar ein Gerichtsdokument, aus dem hervorging, dass sie ihn verklagt hatte – obwohl sie das Gegenteil behauptet hatte und ihn als Kläger darstellte. Damit wollte er damals darauf aufmerksam machen, dass man seiner Ex keinen Glauben schenken könne.

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen Kindern und Sharna Burgess

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinem Sohn Kassius bei gemeinsamen Dreharbeiten

Getty Images Die Schauspieler Megan Fox und Brian Austin Green

