Sorgerechtsstreit: Brian Austin Green schießt gegen Vanessa

Was hat das zu bedeuten? Im Jahr 2003 trennten sich Brian Austin Green (49) und Vanessa Marcil (54), nachdem sie sich am Set von Beverly Hills, 90210 kennengelernt hatten. Aus ihrer Beziehung ging ihr gemeinsamer Sohn Kassius hervor. Doch nach der Trennung stritten sie sich um das Sorgerecht für den Kleinen, der mittlerweile schon 20 Jahre alt ist. Nach all den Jahren wird das aber nun wieder hervorgeholt: Brian bezichtigte seine Ex als Lügnerin!

In seiner Instagram-Story teilte der Schauspieler ein Foto eines Dokuments. Dabei handelt es sich um eine Unterlage des Sorgerechtsprozesses, bei dem Brian als Angeklagter und Vanessa als Klägerin aufgeführt ist. Dazu schrieb er mit lachenden Emojis: "Ich habe gerade gehört, dass meine Ex behauptet, ich hätte sie jahrelang vor Gericht gezerrt und Unterhalt gefordert. Wie kann ich dann der Angeklagte sein?"

Woher der plötzliche Ausbruch kommt, ist allerdings unklar. Vanessa äußerte sich seit Jahren nicht mehr zu dem Prozess. Zuletzt wetterte sie 2018 gegen ihren Ex: Sie behauptete, Brian habe den gemeinsamen Sohn aus seinem Leben verbannt. "Kass hat noch nie seinen jüngsten Bruder gesehen und er darf nicht wissen, wo sein Vater, seine Stiefmutter und seine drei jüngeren Brüder leben", schrieb Vanessa damals in einem Instagram-Post.

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinem Sohn Kassius bei gemeinsamen Dreharbeiten

Getty Images Brian Austin Green, "Beverly Hills, 90210"-Darsteller

Getty Images Vanessa Marcil, US-Schauspielerin

