Megan Fox gesteht: Beziehung zu Brian war "unbefriedigend"

Megan Fox (37) war gerade einmal 18 Jahre alt, als sie eine Beziehung mit Brian Austin Green (50) begann. Sechs Jahre später heiratete sie ihn. Nach drei Kindern und zehn Jahren Ehe folgte 2020 die endgültige Trennung – wie blickt die Schauspielerin heute auf die gemeinsamen Jahre mit ihrem Ex zurück? Das erzählt sie in der aktuellen Folge des Podcasts "Call Her Daddy". Weder sie noch Brian seien immer gut zueinander gewesen, aber vor allem ihr Alter habe etwas damit zu tun gehabt. "Ich war jung und hätte mich wirklich nicht auf eine Beziehung dieser Art und dieses Ausmaßes einlassen sollen", offenbart Megan und fügt hinzu: "Ich ging zur Arbeit und verliebte mich, weil ich quasi ein Kind war."

Sie gibt außerdem zu, eine komplizierte Einstellung zur Ehe durch Erfahrungen in ihrer Jugend zu haben. Ihr Stiefvater habe ein Verhalten von emotionalem, geistigem sowie verbalem Missbrauch gezeigt und ihre Mutter sei im offensichtlichen Kampf mit Depressionen gewesen. "Den Eindruck, den ich erhalten habe, ist, dass Männer und die Ehe im Besonderen dich daran hindern, deine Kreativität oder deine einzigartigen Wünsche auszudrücken", erzählt Megan der Podcasterin Alex Cooper (29). Die Entscheidung zur Ehe mit Brian habe demnach viel mit dieser Einstellung zu tun gehabt. "Ich ließ mich auf eine Beziehung ein, die ich natürlich, ohne Brian zu verurteilen, als unbefriedigend empfand, weil ich genau das tun wollte, was ich als Kind bei meiner Mutter beobachtet hatte", erklärt die dreifache Mutter.

Mittlerweile ist Megan aber in einer neuen Beziehung: Seit 2020 datet sie den Musiker Colson Baker, bekannt als Machine Gun Kelly (33). Nach ihrer Scheidung habe die "Transformers"-Darstellerin eigentlich die Absicht gehabt, ihr Singledasein zu genießen und auf viele Dates zu gehen. "Ich dachte, ich würde eine Zeit lang wie Leo DiCaprio sein", scherzt sie. Doch auch die Beziehung zu dem "Emo Girl"-Interpreten hat ihre Höhen und Tiefen. Im Januar 2022 gab das Paar seine Verlobung bekannt. Nur ein halbes Jahr später lösten sie diese aber wieder, wie die Schauspielerin ebenfalls während des Podcasts bestätigt. Wie es derzeit um den Beziehungsstatus mit MGK steht, gibt sie aber nicht preis: "Ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein. Darüber hinaus bin ich nicht bereit, etwas zu erklären."

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014 in Berlin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards 2022

