Beziehung mit Tiffani: Brian Austin Green plagte Eifersucht!

Er gewährt einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Brian Austin Green (50) und Tiffani Thiessen (50) waren drei Jahre lang zusammen. 1994 gelang der Schauspielerin der internationale Durchbruch als Valerie Malone in Beverly Hills, 90210. Die Rolle hatte sie ihrem damaligen Freund zu verdanken, der ebenfalls in der Serie mitwirkte. Nun erinnert sich Brian an diese Zeit zurück und macht dabei ein Geständnis.

Im Podcast "Let's Be Clear" lässt der 50-Jährige seine Beziehung mit der Moderatorin Shannen Doherty (52) Revue passieren. "Ich war jedes Mal unglaublich eifersüchtig, wenn sie mit jemand anderem arbeiten musste, weil wir die Show schon vier Jahre lang gemacht haben", gibt er zu. Für ihn seien seine Co-Stars wie eine Familie gewesen: "Und dann spielt sie plötzlich Sexszenen und so weiter, [ich war] einfach nur verdammt eifersüchtig und ungestüm."

Daher könne er sich nicht vorstellen, wie es für die 50-Jährige gewesen sei, während ihrer dreijährigen Beziehung diese Szene zu drehen. "Und dann noch ihren verdammten Freund zu haben, mit dem sie übrigens zusammenlebt, der so ausflippt, wie ich es tat", fügt Brian hinzu.

Getty Images Tiffani Thiessen im November 2023

Getty Images Brian Austin Green im September 2023

